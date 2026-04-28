ATLETICA/GIOVANI MEZZOFONDISTI CRESCONO, ALESSIO PERNA VINCE I 1500 A ROMA

Al meeting Trofeo della Liberazione di Roma, svoltosi allo Stadio Paolo Rosi, si sono messi in evidenza i giovani mezzofondisti teramani. Lo Junior classe 2008 Alessio Perna ha vinto i 1500 con il tempo di 3’59”63 con un progresso personale di quasi 2 secondi, nonostante la gara si sia rivelata tattica rispetto ai propositi della vigilia. Un altro primo anno Junior, Diego D’Annunzio, si è ottimamente comportato sugli 800 metri, secondo piazzato con 1’53”91, a 9 centesimi dal personale del 2025, dietro Jacopo Di Pietro (Atletica Fiano Romano) 1’52”63.

Si rivede Ludovica Montanaro nel getto del peso, dove ha fatto l’esordio stagionale con la buona misura di 13,52 metri, classificandosi seconda.

Sui 400 metri, primato personale dell’Allieva Silvia Scalamandrè con il tempo di 1’01”70.

Ai Campionati Regionali di Prove Multiple Assoluti, Promesse (under 23), Juniores (under 20) e Allievi (under 18), che hanno avuto sede sulla pista di San Benedetto del Tronto, Martina Jasimi ha vinto il titolo regionale Juniores con punti 1.972 (il miglior risultato nell’alto con 1,56). Nell’eptathlon Allieve primo posto di Giulia Grossi con punti 3.403. I migliori parziali nel salto in alto con 1,50 e sui 100 metri con ostacoli (cm 76) 16”13.