VIDEO-FOTO/ PRESENTATA LA 28ESIMA EDIZIONE DELLA "SPIAGGE D'ABRUZZO CUP", ROSETO DI NUOVO CAPITALE DEL CALCIO GIOVANILE

Si è tenuta presso la Sala Consiliare del Comune di Roseto degli Abruzzi, la conferenza stampa di presentazione della 28ª edizione della “Spiagge d’Abruzzo Cup”. Il celebre torneo internazionale di calcio giovanile, che quest'anno taglia il traguardo dei ventotto anni di storia, animerà gli impianti sportivi rosetani dal 1° al 3 maggio.

Alla presentazione sono intervenuti l'Assessore allo Sport Annalisa D’Elpidio e, per l'A.S. Roseto Calcio, il Presidente Camillo Cerasi unitamente al Dirigente della squadra Nicola Legge, i quali hanno sottolineato l'importanza di un evento che coniuga eccellenza sportiva, promozione del territorio e valori educativi.

L’EVENTO. E’ prevista la partecipazione di 96 squadre di bambini dai 7 ai 13 anni che saranno suddivise in diverse categorie: Primi Calci (32 squadre), Pulcini (32 squadre) ed Esordienti (32 squadre). Le squadre arriveranno da diverse regioni italiane (Lazio e Campania le più coinvolte ma anche Friuli, Lombardia, Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Molise, Puglia).

Confermata anche la presenza delle squadre straniere, ben sette quelle che saranno coinvolte: 1 dal Belgio (Crossing Schaerbeeek da Bruxelles), e infine 6 squadre arriveranno dalla Polonia con 3 società diverse dislocate in diversi territori del Paese. Tra queste, ritorna la presenza di Jawor città gemellata con Roseto degli Abruzzi.

Le 234 partite previste, 20 gli arbitri impegnati e gli oltre 80 addetti saranno al lavoro negli impianti sportivi come lo storico Patrizi (che resta perno della manifestazione), il campo di Scerne di Pineto, lo stadio Fonte dell’Olmo e il campo di Cologna Spiaggia.

LE PRESENZE. Sono previste ben 6.500 presenze, legate direttamente all’organizzazione del Torneo, ma si prevede almeno un 20% di arrivi derivanti dal “fai da te” che si appoggeranno in autonomia nelle strutture. Andando a riempire gli hotel, gli agriturismi e i B&B non solo di Roseto ma anche di Giulianova, Pineto e Silvi.

IL PROGRAMMA. Si partirà venerdì 1° maggio con la tradizionale sfilata sul lungomare e la presentazione delle squadre, alle 11.30, presso lo stadio Fonte dell’Olmo. Come sempre, saranno Maria Rita Piersanti e Ilario Lorussoa presentare le giovani squadre. Dal pomeriggio inizieranno le gare che si concluderanno la mattina del 3 maggio. Al termine, nella cornice de campo Patrizi, verranno premiati tutti i partecipanti con la medaglia ricordo di Spiagge d’Abruzzo Cup e ogni squadra con una premio speciale. Nell’occasione verrà anche consegnato, come da tradizione, il premio Fair play messo a disposizione dal Sindaco di Roseto, Mario Nugnes.

Il torneo è strutturato in modo che tutti abbiamo la possibilità di giocare fino all’ultimo minuto con la possibilità di vincere il trofeo ma anche una delle tante “coppe” create appositamente. Il peggior risultato che una squadra potrà ottenere sarà il terzo posto in coppa. L’organizzazione, da quest’anno, ha sviluppato una App che consentirà di seguire live tutti i risultati e le classifiche.

“Siamo orgogliosi di ospitare una manifestazione che, giunta alla sua 28ª edizione, si conferma un pilastro dell'offerta sportiva di Roseto degli Abruzzi - dichiara l'Assessore allo Sport Annalisa D'Elpidio - La “Spiagge d’Abruzzo Cup” non è solo una straordinaria vetrina per il calcio giovanile, ma rappresenta un volano economico fondamentale per il nostro territorio. Prevediamo un massiccio movimento che va ben oltre l’aspetto puramente agonistico: oltre ai circa mille giovani atleti pronti a sfidarsi sui nostri campi, accoglieremo una presenza imponente di genitori e accompagnatori che sceglieranno la nostra costa per seguire i propri ragazzi. Questo si traduce in un impatto turistico di rilievo che coinvolge l'intero indotto ricettivo, confermando come lo sport sia lo strumento vincente per promuovere le bellezze di Roseto e delle città limitrofe anche al di fuori della stagione estiva”.

“Ringraziamo il Comune di Roseto che, con le varie Amministrazioni, è stato da sempre vicino a questa manifestazione mettendo a disposizione in forma gratuita gli impianti coinvolti ma anche il Comune di Pineto non si è mai tirato indietro alle nostre richieste – afferma Camillo Cerasi - Anche quest’anno il torneo può contare sul supporto di uno sponsor di livello mondiale: la NIKE, che metterà a disposizione tanti giochi con in palio premi speciali. Per questo ringraziamo la G&G SPORT di Fabio Olivares che, ormai da tanti anni, ci guida e aiuta in questo importante percorso”.