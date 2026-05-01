VIDEO-FOTO/ ROSETO, AL VIA LA 28ª SPIAGGE D’ABRUZZO CUP: TORNEO INTERNAZIONALE E MIGLIAIA DI PRESENZE SUL LUNGOMARE

Si è svolta questa mattina a Roseto degli Abruzzi, la sfilata dei giovani ateleti della 28ª edizione della “Spiagge d’Abruzzo Cup”, storico torneo internazionale di calcio giovanile che sta animando gli impianti sportivi cittadini dal 1° al 3 maggio. Alla sfilata di oggi sono intervenuti l’assessore allo Sport Annalisa D’Elpidio e, per l’A.S. Roseto Calcio, il presidente Camillo Cerasi insieme al dirigente Nicola Legge. L’edizione 2026 ha visto la partecipazione di 96 squadre composte da bambini tra i 7 e i 13 anni, suddivise nelle categorie Primi Calci, Pulcini ed Esordienti, ciascuna con 32 formazioni. Le squadre arriveranno da tutta Italia, con una forte presenza da Lazio e Campania, ma anche da Friuli, Lombardia, Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Molise e Puglia. Confermata anche la dimensione internazionale del torneo: sono sette le squadre straniere presenti, una dal Belgio (Crossing Schaerbeeek di Bruxelles) e sei dalla Polonia, con il ritorno della rappresentativa di Jawor, città gemellata con Roseto. Imponente il programma organizzativo: previste 234 partite, con 20 arbitri e oltre 80 addetti impegnati nei vari impianti, tra cui il campo Patrizi, fulcro della manifestazione, oltre allo stadio Fonte dell’Olmo, il campo di Scerne di Pineto e quello di Cologna Spiaggia. Significativo anche l’impatto turistico: si stimano circa 6.500 presenze legate direttamente al torneo, con un ulteriore incremento del 20% grazie agli arrivi autonomi. Un flusso che coinvolgerà non solo Roseto, ma anche le strutture ricettive di Giulianova, Pineto e Silvi.

Il programma ha preso il via oggi venerdì 1° maggio con la tradizionale sfilata sul lungomare e la presentazione delle squadre alle 11.30 allo stadio Fonte dell’Olmo. Le gare inizieranno nel pomeriggio e si concluderanno la mattina del 3 maggio. A seguire, le premiazioni al campo Patrizi, con medaglie per tutti i partecipanti, riconoscimenti speciali per le squadre e il tradizionale premio Fair Play messo a disposizione dal sindaco Mario Nugnes.