VIDEO-FOTO/ LOITANYANG (ASD ATLETICA VOMANO) TRIONFA ALLA MARATONINA PRETUZIANA, PRESENTE GAIA SABBATINI

Grande partecipazione e spettacolo alla gara competitiva della Maratonina Pretuziana, dove a conquistare il primo posto è stato Loitanyang Simon Kibet (Asd Atl. Vomano), autore di una prestazione di alto livello. Alle sue spalle si è classificato Di Gaetano Nicolò (Asd Cologna Spiaggia), mentre sul terzo gradino del podio è salito Borraccino Samuel (Polisportiva Tethys Chieti), completando così una gara combattuta e ricca di emozioni. A rendere ancora più speciale la manifestazione è stata la presenza della mezzofondista Gaia Sabbatini, madrina dell’evento, che anche quest’anno non ha voluto far mancare il suo sostegno e la sua vicinanza alla città, confermando il forte legame con il territorio. Per la cronaca Gaia si è classificata al 39esimo posto con il pettorale numero 1.

QUI LA CLASSIFICA DELLA GARA