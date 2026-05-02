PING PONG / L'ENERGIA NEW TERAMO NELLA TOP 10 NAZIONALE DELLE SQUADRE UNDER 11

Un risultato che profuma di orgoglio, crescita e futuro: l’ASD Energia New Teramo torna da Terni con il sorriso e una consapevolezza nuova, quella di essere ormai una realtà solida nel panorama nazionale del tennistavolo giovanile.Alla guida della società, il presidente Guido Gambacorta può celebrare un traguardo che va ben oltre una semplice posizione in classifica. Il decimo posto assoluto su 21 squadre Under 11 rappresenta infatti un risultato di grande valore, frutto di lavoro quotidiano, programmazione e passione. A sottolinearlo è anche il responsabile del settore giovanile, Crescenzo Allegretto, che non nasconde l’emozione al rientro dalla trasferta umbra:

“Siamo rientrati ieri da Terni, forse un pochino stanchi… ma super felici per gli incredibili risultati ottenuti”. Le parole raccontano perfettamente lo spirito di una spedizione intensa, fatta di gare, condivisione e crescita. Perché, al di là dei numeri, ciò che emerge è il percorso umano e sportivo dei giovani atleti teramani, protagonisti di giornate “incredibili ed emozionanti, all’insegna di un sano e leale sport”. Un’esperienza che ha lasciato il segno soprattutto nei giovani talenti della squadra: Stefano Bruni, Antonio Fernandez e Niccolò Pomponi. Tre nomi che rappresentano il presente, ma soprattutto il futuro della società, capaci di andare “ben oltre le più rosee aspettative”. Il piazzamento nella top ten nazionale non è quindi un punto di arrivo, ma una tappa significativa di un progetto che guarda lontano. L’ASD Energia New Teramo continua a crescere, costruendo non solo atleti, ma ragazzi, attraverso valori autentici e una visione chiara. E se la stanchezza del viaggio si fa sentire, viene ampiamente ripagata dalla soddisfazione: quella di aver scritto una pagina importante, destinata a essere solo l’inizio.