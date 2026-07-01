CALCIO, NESSUNA ESCLUSIONE DALLA SERIE C: IL TERAMO RESTA IN SERIE D

Si sarebbe chiusa senza sorprese la verifica sulle iscrizioni al prossimo campionato di Serie C. Dal Consiglio Federale della FIGC non sarebbero emerse esclusioni tra i club aventi diritto e, di conseguenza, non si aprono spazi utili per eventuali ripescaggi legati a mancate ammissioni. Manca ancora una nota ufficiale, ma tutte le società avrebbero superato i controlli previsti dalla Federazione, presentando la documentazione richiesta e risultando in regola sotto il profilo economico e amministrativo. Le criticità che nei giorni scorsi avevano alimentato indiscrezioni su possibili bocciature sarebbero quindi state risolte. Per il Teramo, dunque, sembra essere sfumata la possibilità di beneficiare di eventuali esclusioni di altri club. Ai biancorossi,non resterebbe che puntare sul ricorso,