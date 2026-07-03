NOTARESCO, SCELTO IL NUOVO ALLENATORE: LA PRIMA SQUADRA AFFIDATA A FRANCESCO MAZZOCCHETTI

Il Notaresco riparte dalla continuità e dalla valorizzazione delle risorse interne. Sarà infatti Francesco Mazzocchetti il nuovo allenatore della prima squadra che affronterà il campionato di Serie D 2026/2027.

Ad annunciarlo è stato il presidente Luigi Di Battista, che ha ufficializzato la promozione del tecnico dopo l'esperienza positiva alla guida della formazione Juniores Nazionale nella scorsa stagione. Una scelta maturata al termine di un'attenta valutazione da parte della società, che ha deciso di puntare su un profilo già inserito nell'ambiente rossoblù e profondo conoscitore della realtà del club.

«Abbiamo aspettato un po', abbiamo voluto ponderare bene la scelta tra i tanti profili esaminati», ha dichiarato il presidente Di Battista, esprimendo soddisfazione per la decisione finale.

Per Mazzocchetti si tratta ora della grande occasione di guidare la prima squadra in un campionato impegnativo come la Serie D, raccogliendo il testimone con l'obiettivo di dare continuità al percorso di crescita del Notaresco. La società punta così su entusiasmo, competenza e conoscenza del vivaio, premiando il lavoro svolto dal tecnico con i giovani e affidandogli la responsabilità del nuovo progetto sportivo.

Nei prossimi giorni sono attese ulteriori novità riguardanti la composizione dello staff tecnico e la costruzione della rosa in vista dell'inizio della preparazione estiva.