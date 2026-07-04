HANDBALL, DUE TERAMANI CONVOCATI IN NAZIONALE

















La Lions Pallamano Teramo si tinge d’azzurro. C’è grande orgoglio in casa abruzzese per la convocazione ufficiale di due dei suoi atleti di punta nella Nazionale italiana Under 20 maschile, pronta a disputare i prossimi Campionati Europei di categoria.

A difendere i colori dell’Italia ci saranno il confermatissimo Yassin Tahar, autentico mattatore e trascinatore della Lions nella scorsa stagione. Regista avanzato e giocatore di grande potenza, pronto a mettere la sua visione di gioco al servizio della Nazionale e il volto nuovo del club, Samuele Caramagno, il grande colpo di mercato estivo degli aprutini. Talentuosa ala destra prelevata dalla Pallamano Chieti dopo un'annata da protagonista, Caramagno bagna il suo approdo a Teramo con questa prestigiosa chiamata in azzurro. Per la società teramana del presidentissimo Franco Chionchio, indimenticato fuoriclasse di questo sport, si tratta di una straordinaria conferma del valore del proprio progetto tecnico e della capacità di attrarre e valorizzare i migliori talenti del panorama giovanile.

Il calendario degli azzurri:

Il cammino dell'Italia nel Preliminary Round che si giocherà a Pristina (Kosovo) si preannuncia intenso, cinque sfide decisive in soli sette giorni per strappare il pass della fase successiva

La società della Lions Teramo esprime profonda soddisfazione per questo traguardo, augurando a Yassin e Samuele di farsi valere sul palcoscenico europeo. A noi non resta che unirci al coro con un grosso in bocca al lupo ai ragazzi e forza azzurri!