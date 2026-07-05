PINETO CALCIO, AL VIA LA CAMPAGNA ABBONAMENTI: "IL DODICESIMO UOMO SEI TU"

Prenderà il via domani, lunedì 6 luglio, la campagna abbonamenti del Pineto Calcio per la stagione sportiva 2026/2027. Il club biancazzurro lancia l'iniziativa con lo slogan "Il dodicesimo uomo sei tu. Prendi il tuo posto", invitando tifosi e appassionati a sostenere la squadra dagli spalti per tutto il campionato.

La società punta a coinvolgere l'intera comunità, ricordando come il sostegno del pubblico possa rappresentare un valore aggiunto durante la stagione. Per questo sono state previste formule di abbonamento differenziate, con agevolazioni dedicate a donne, over 65 e giovani, oltre alla possibilità, per i vecchi abbonati, di esercitare il diritto di prelazione sul posto occupato nella passata stagione.

Per la Tribuna Centrale Coperta il costo è di 250 euro per l'abbonamento intero, 200 euro per donne e over 65, 50 euro per gli under 16 e 30 euro per gli under 12. Nella Tribuna Laterale Scoperta, invece, l'abbonamento intero è fissato a 150 euro, ridotto a 100 euro per donne e over 65, mentre gli under 16 pagheranno 30 euro e gli under 12 soltanto 20 euro.

Con la squadra pronta a iniziare la preparazione estiva e la nuova stagione ormai alle porte, il Pineto Calcio chiama a raccolta i propri sostenitori affinché lo stadio diventi ancora una volta il cuore pulsante della passione biancazzurra.