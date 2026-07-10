EMANUELE FRANCHI ENTRA NEL TERAMO CALCIO 1913: ACQUISISCE IL 5% DELLE QUOTE, DE BERARDIS LASCIA LA SOCIETÀ

Teramo Calcio 1913 comunica che in data odierna è stato perfezionato l’ingresso di Emanuele Franchi nella compagine sociale. L’imprenditore, titolare di Testardi Srl, ha rilevato il 5% delle quote da Alfonso De Berardis. De Berardis è stato tra i fondatori della ripartenza calcistica biancorossa nel 2022 ed in questi quattro anni ha dato un contributo importante per la crescita del club: «È stata una bellissima esperienza. Sono orgoglioso di aver contribuito a risollevare la nostra squadra del cuore. Lascio una società solida, fatta di persone serie che hanno a cuore il Teramo. Faccio il più grande in bocca al lupo a tutti». Emanuele Franchi è Amministratore unico della Testardi Srl, operativa da mezzo secolo sul territorio e diventata realtà conosciuta nell’ambito della pulizia, della disinfestazione, disinfezione e sanificazione, con oltre 70 dipendenti, ampliando negli anni l’orizzonte d’intervento, con un approccio basato su eccellenza, qualità, tecnologia e rispetto dell’ambiente. «Entrare a far parte di questo gruppo – le sue prime impressioni - è motivo di grande orgoglio. Trovo una società seria, con idee chiare e ambizioni. Darò il massimo per contribuire agli obiettivi prefissati». La nuova compagine sociale, pertanto, vede il Presidente Filippo Di Antonio con il 60% delle quote sociali, il Co-Presidente Armando Di Eleuterio con il 15% ed i soci Paolo Brizzi, Marco D’Alfonso, Romolo De Baptistis, Emanuele Franchi e Mauro Merlini con il 5% ciascuno.