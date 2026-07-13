CALCIO ATRIANO, IL COMUNE PUNTA SULL'HADRANUS: «SOSTERREMO IL PROGETTO PER GARANTIRE UN FUTURO SOLIDO»

L'Amministrazione comunale di Atri raccoglie l'appello dell'Hatria Calcio e guarda al futuro del calcio cittadino puntando sull'Hadranus. Dopo la decisione del vicepresidente dell'Hatria, Alessandro Italiani, di rimettere il titolo sportivo nelle mani del sindaco e della comunità senza porre condizioni, il Comune annuncia il proprio sostegno al nuovo progetto sportivo.

Per l'amministrazione si tratta di «un gesto di grande responsabilità e maturità sportiva», che mette al primo posto gli interessi della città e consente di aprire una nuova fase per il movimento calcistico atriano.

L'obiettivo dichiarato è quello di lavorare a stretto contatto con l'Hadranus, destinata a rappresentare ufficialmente Atri nel prossimo campionato, garantendo il supporto dell'ente sia sotto il profilo organizzativo sia attraverso una gestione ottimale degli impianti sportivi comunali.

«La scelta dell'Hatria Calcio di fare un passo di lato, senza porre condizioni per favorire un fronte unico – dichiarano il sindaco e l'assessore allo Sport – è una decisione lungimirante che fa bene all'intero movimento sportivo locale e che merita il giusto riconoscimento. Raccolto questo appello, la nostra priorità diventa dare certezze e solidità al futuro del calcio ad Atri».

L'amministrazione conferma quindi il proprio sostegno al progetto dell'Hadranus, individuata come «la squadra di riferimento e la massima espressione calcistica della città».

«Lavoreremo fin da subito al fianco della società – concludono sindaco e assessore – per pianificare impegni concreti, verificare i programmi e garantire che il calcio atriano continui a rappresentare un patrimonio sociale, educativo e identitario per tutta la comunità, costruito su basi solide e durature».