TRA CENA E SORRISI SI CHIUDE LA STAGIONE DEL TERAMO RUGBY FEMMINILE... APPUNTAMENTO AL PROSSIMO CAMPIONATO, SPERANDO NEL NUOVO CAMPO











Si è conclusa con la tradizionale cena sociale la stagione sportiva del Teramo Rugby Femminile. Un momento di condivisione che ha visto riuniti gran parte delle atlete, lo staff tecnico e alcuni componenti del direttivo. La stagione appena conclusa è stata vissuta con entusiasmo, sacrificio e un forte senso di appartenenza. Le atlete hanno affrontato ogni impegno con determinazione, incarnando sul campo i valori più autentici del rugby: rispetto, disciplina, solidarietà e spirito di squadra. Al di là dei risultati sportivi, la società guarda con soddisfazione al percorso di crescita del gruppo, consapevole che ogni esperienza contribuisce a rafforzare un progetto sempre più strutturato e ambizioso. Un ringraziamento particolare va all'Unione Anconitana Rugby, partner fondamentale nel corso della stagione. La collaborazione tra le due società ha rappresentato un esempio concreto di come il rugby sappia creare legami e opportunità, permettendo alle atlete di vivere un'esperienza sportiva di grande valore umano e tecnico. Lo sguardo è già rivolto alla prossima stagione, con l'obiettivo di continuare a far crescere il movimento rugbistico femminile sul territorio e offrire nuove opportunità alle giovani atlete. Resta però aperta la questione dell'impianto sportivo: la Teramo Rugby Femminile rinnova l'auspicio che il Comune di Teramo possa individuare in tempi brevi una soluzione definitiva per garantire alla società un campo idoneo, indispensabile per programmare il futuro, proseguire l'attività e continuare a rappresentare con orgoglio la città dentro e fuori dai campi da rugby.