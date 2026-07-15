NOTARESCO, ARRIVA L'OK DELLA COVISOD: ISCRIZIONE IN SERIE D UFFICIALMENTE ACCOLTA

Il Notaresco Calcio sarà regolarmente ai nastri di partenza del campionato di Serie D 2026/2027. È arrivata infatti nella giornata di oggi la comunicazione ufficiale della Co.Vi.So.D., che ha espresso parere favorevole all'istruttoria relativa alla domanda di iscrizione presentata dal club rossoblù.

A renderlo noto è stato il presidente Luigi Di Battista, che ha annunciato il via libera ricevuto dall'organismo di controllo, confermando così la presenza della società nel prossimo campionato nazionale dilettantistico.

Con il parere positivo della Co.Vi.So.D., il Notaresco compie il primo passo ufficiale verso la nuova stagione sportiva, in attesa della formalizzazione degli organici e della composizione dei gironi da parte della Lega Nazionale Dilettanti. Il club potrà quindi programmare con serenità le prossime tappe in vista dell'inizio della preparazione estiva e del campionato.