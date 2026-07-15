PESCARA, BUSCÈ SI PRESENTA: «DOBBIAMO RIACCENDERE L'ENTUSIASMO». SEBASTIANI: «IL CLUB NON FALLIRÀ»

Antonio Buscè è il nuovo allenatore del Pescara. Il tecnico campano, 50 anni, è stato presentato ufficialmente all'Ekk Hotel di Marina di Città Sant'Angelo insieme al presidente Daniele Sebastiani e al direttore sportivo Pasquale Foggia.

Nel suo primo intervento da guida dei biancazzurri, Buscè ha indicato la strada da seguire dopo la delusione della retrocessione. «Dobbiamo riaccendere l'entusiasmo della tifoseria. Arrivo in una piazza storica e sono orgoglioso di questa opportunità», ha dichiarato.

Sul mercato il nuovo allenatore ha preferito non sbilanciarsi, rimettendo le scelte alla società, pur esprimendo apprezzamento per Langella e Mazzocchi, già allenati in passato: «Sono ragazzi d'oro e molto bravi». Quanto all'assetto tattico, Buscè ha spiegato di prediligere il 4-3-3, «purché venga interpretato con equilibrio».

Nel corso della presentazione è intervenuto anche il presidente Daniele Sebastiani, che ha affrontato sia il tema della possibile cessione del club sia quello del mercato. «La trattativa per la vendita della società va avanti, ma una cosa è certa: con me il Pescara non fallisce», ha assicurato, aggiungendo di vedere con favore l'ipotesi dell'azionariato popolare.

Sul fronte della campagna acquisti, Sebastiani ha invitato i tifosi ad attendere i prossimi annunci: «Stiamo lavorando e presto vedrete i nuovi acquisti».

Intanto il club ha confermato la permanenza del difensore Davide Bettella, destinato a restare in biancazzurro salvo offerte particolarmente importanti. È stato inoltre ufficializzato l'arrivo dell'attaccante Pablo Vitali, classe 2002, che ha sottoscritto un contratto biennale, mentre il difensore Davide Giannini è vicino al trasferimento al Potenza.