CALCIO/ ABRUZZO AIRPORT E' DI NUOVO SPONSOR DEL DELFINO PESCARA 1936

Si rinnova anche quest’anno la partnership tra l’Aeroporto internazionale d’Abruzzo e il Delfino Pescara 1936per tutta la stagione calcistica 2026-2027. In particolare, il logo di Abruzzo Airport sarà visibile sulla manica della magliagara della prima squadra, e nel corso dell’anno verranno promossi giochi, estrazioni, photo boot, ma anche iniziative sul tema della sostenibilità che coinvolgeranno i tifosi e i viaggiatori.

La partnership è stata presentata questa mattina, in aeroporto, dal presidente della Saga Giorgio Fraccastoro, dal presidente del Pescara Calcio, Daniele Sebastiani, insieme ai giocatori della squadra, al misterAntonio Buscè, alla presenza del presidente della Regione Marco Marsilio, del presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, del sindaco di Pescara, Carlo Masci.

“Abbiamo voluto confermare la collaborazione con la Pescara calcio in un anno speciale, data la ricorrenza per la squadra più rappresentativa della nostra regione, ha commentato il presidente di Saga, Giorgio Fraccastoro, “che da 90 anni fa battere il cuore di un intero territorio, portando i colori biancazzurri ben oltre i confini della città.Siamo orgogliosi di accompagnare questo percorso come partner, condividendo gli stessi valori: crescita, ambizione e voglia di guardare sempre avanti”.

"Il rinnovo di questa partnership con Abruzzo Airport per la stagione 2026/2027 rappresenta il naturale proseguimento di un percorso virtuoso volto a valorizzare la nostra regione”, ha detto il presidente biancazzurro Daniele Sebastiani. “Quando due eccellenze del territorio decidono di continuare a camminare insieme, significa che la visione strategica e gli obiettivi di crescita sono perfettamente allineati. Siamo profondamente orgogliosi di portare ancora il nome del nostro scalo aeroportuale sulla maglia del Pescara Calcio. L'aeroporto è la porta d'accesso dell'Abruzzo nel mondo e noi, attraverso lo sport, vogliamo continuare a essere i fieri ambasciatori della nostra terra in tutta Italia. Ringrazio i vertici della Saga per la rinnovata fiducia: insieme vogliamo continuare a volare alto, regalando nuove soddisfazioni sia ai passeggeri che ai nostri splendidi tifosi biancazzurri."