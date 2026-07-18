TERAMO CALCIO / ECCO LE PRIME CNIQUE AMICHEVOLI DI PREPARAZIONE

In vista del ritiro pre-campionato, in programma allo stadio “G.Bonolis” a partire da lunedì 20 luglio prossimo, è stato definito il programma delle amichevoli estive che inizieranno con l’ormai classico test con il Torricella.
Al momento sono cinque gli incontri già definiti, tutti test congiunti ad eccezione di quello casalingo con la Scafatese (amichevole ufficiale), militante nel campionato di Serie C.
Di seguito il programma dettagliato:
Sabato 25/07, ore 17:00: Teramo – Torricella Sicura (stadio “Bonolis”)
Mercoledì 29/07, ore 20:30: Mosciano – Teramo (stadio “Rodi” – Mosciano S.Angelo)
Sabato 01/08, ore 17:00: Teramo – Torrese (stadio “Bonolis”)
Martedì 04/08, ore 17:00: Teramo – Scafatese (stadio “Bonolis”, amichevole ufficiale)
Domenica 09/08, ore 17:00: Teramo – Fidelis Andria (stadio “Pigliacelli” – Montorio al V.)
Sono inoltre in corso di definizione altri due incontri in programma il 19 ed il 23 agosto e che, di fatto, chiuderanno la pre-season.