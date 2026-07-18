TERAMO CALCIO, PRESENTATE NUOVE MAGLIE E LISTINO ABBONAMENTI





Inizia ufficialmente la stagione del Teramo Calcio 1913. La società biancorossa ha presentato oggi la campagna abbonamenti e le nuove divise ufficiali. La campagna abbonamenti, che porterà lo slogan "Il Diavolo in Te", scatterà il 22 luglio alle ore 17 con l'apertura del periodo di prelazione riservato agli abbonati della scorsa stagione, che potranno mantenere settore e posto fino al 10 agosto. La vendita proseguirà poi fino al 13 settembre, in occasione della seconda gara di campionato. L'obiettivo dichiarato è quello di superare il risultato dello scorso anno, quando furono sottoscritte 1.003 tessere, consolidando ulteriormente il rapporto tra la squadra e la propria tifoseria. Le nuove divise da gioco riportano al centro dell'identità grafica il simbolo del Diavolo, presente in tutte e tre le maglie ufficiali. Una scelta che punta a rafforzare il senso di appartenenza e il legame tra squadra, città e tifosi, diventando il filo conduttore dell'intera campagna di comunicazione.

Il listino

Le tessere stagionali partiranno da 100 euro per il settore Curva (intero), mentre la Tribuna Laterale costerà 200 euro, la Tribuna Centrale 270 euro e la Poltronissima 500 euro. È prevista inoltre la formula Poltronissima Sostenitore Crowdfunding a 900 euro, che consentirà ai sottoscrittori di contribuire alla realizzazione del museo del Teramo Calcio, con il proprio nome inserito nell'area dedicata e ulteriori benefit esclusivi. Sono previste agevolazioni dedicate agli abbonati della passata stagione con la formula Passion, riduzioni per donne, under 18, over 65, studenti UniTe e iscritti al Cus Teramo, oltre a formule Family riservate ai nuclei familiari di almeno tre persone. Gli under 10 entreranno gratuitamente, mentre sono previste ulteriori facilitazioni per invalidi al 100% e persone con disabilità non deambulanti. Gli abbonamenti potranno essere acquistati online attraverso il circuito Ciaotickets oppure direttamente al Teramo Store dello stadio Bonolis, dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 e il sabato mattina dalle 9.30 alle 13. Tra i vantaggi previsti figurano sconti sul merchandising ufficiale durante la campagna abbonamenti e l'accesso all'area hospitality per gli abbonati di Poltronissima e per chi aderirà al progetto crowdfunding.