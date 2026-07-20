SPORT / TERAMANI DELL'ATLETICA GRAN SASSO PROTAGONISTI A MACERATA

Al meeting Trofeo Adriatico di Macerata, riservato alle rappresentative regionali Under 23, si segnalano prestazioni tecniche interessanti degli atleti teramani, condite da alcuni primati personali di assoluto valore tecnico.

L’evento si è svolto sabato 18 luglio. In ambito maschile si migliorano gli Junior Alessio Perna sui 1500 con 3’51”69, secondo piazzato e personale di oltre 2 secondi, e Mino Di Carlo nel salto triplo con la misura di 14,21 metri, terzo classificato con un progresso di 3 centimetri. Nelle gare femminili vittoria della Junior Elettra De Cesare sui 400 metri con ostacoli con l’ottimo tempo di 59”49, non distante dal suo personale di 59”03. Bene anche lo Junior Diego D’Annunzio sugli 800 metri, terzo con 1’53”34. Sui 100 si conferma su buoni livelli la Junior Angelica Argento con 12”49.

Alla manifestazione hanno preso parte 9 rappresentative regionali. Ha vinto la classifica a squadre il Veneto davanti, nell’ordine, a Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Umbria, Puglia, Abruzzo, Alto Adige, Sardegna. Gli atleti dell’Atletica Gran Sasso erano due terzi della selezione abruzzese, composta in totale da 19 atleti.