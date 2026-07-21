GIGIRRIVA / TERAMO CALCIO: PARTE LA STAGIONE 2026/2027. UNICO OBIETTIVO? VINCERE!

Parte la nuova stagione del Teramo calcio. Con qualche ferita, con delusione e rabbia per il mancato ripescaggio. Il calcio, lo sanno pure i bambini, non è una cosa molto seria. Anzi, tra le abitudini ludiche, il calcio è diventato uno degli scibili meno affidabili del già confuso mondo italico.

Il nostro Paese esprime, oramai, un calcio obsoleto, noioso, privo di talenti, speculativo e poco competitivo. A tutti i livelli. La serie D di oggi sembra una Promozione di quarant’anni fa, per qualità tecnica e per estro. Non a caso, per tre edizioni consecutive, non ci siamo qualificati per i mondiali di calcio. Imperano tattica, passeggi laterali e fisicità da pallacanestro. Il Teramo di questa stagione ha un solo obiettivo. Vincere il campionato e tornare in serie C. Ancora non si smorzano le polemiche per il mancato ripescaggio. Decine di società professionistiche in evidente difficoltà che, guarda caso, riescono poi a far quadrare i parametri propedeutici all’iscrizione. Che il calcio sia un’intrapresa economica a perdere è cosa ampiamente nota. In serie C e in serie D, poi, è propriamente un’arte a perdere. Tranne in quei contesti in cui si punta sui ragazzini in via di valorizzazione economica. Torniamo a bomba.

La società ha allestito, ancora una volta, un organico per vincere. In un girone, in cui non si intravedono fulmini di guerra, né società in grado di poter competere. E’ da poco partita la campagna abbonamenti, che annuncia prezzi sostanzialmente economici e rispetto ai quali ci si aspetta una larga adesione. La conferma di Pomante è un riconoscimento ad un allenatore che accettò di guidare il Teramo pure senza disporre, ancora, di undici giocatori, nella terribile stagione di Piano della Lenta, della Turris e del Mutignano. Una conferma che è stata accolta, di buon grado, dalla maggioranza della tifoseria biancorossa. Qualche mugugno vi è stato, nel Paese nel quale, come minimo, tutti si sentono allenatori abilitati a Coverciano. La squadra dello scorso anno era, per organico, la più forte del girone. Qualcosa, però, non ha funzionato.

Il Teramo 2026/2027 perde tre dei giocatori più forti, Angiulli,Salustri e Botrini. Di contro, i biancorossi puntano su giocatori giovani e su atleti di categoria.

In difesa, le maggiori novità. In arrivo, Dario Pelosi, promessa della Primavera del Frosinone, classe 2006. Poi, l’esperto Simone De Santis, 157 gare tra i professionisti, giocatore di categoria superiore. Infine, Alessandro Mariani, classe 2006, con qualche esperienza in serie D, e Lorenzo Cenci, classe 2008 e 15 presenze in serie D. E non è tutto. La Teramo calcio ha annunciato il rientro in casa di Alessandro Antoniazzi, ragazzo di alto profilo tecnico, atletico e personale, classe 2005, nelle ultime due stagioni calciatore dell’Atletico Ascoli. Già due anni fa, il ragazzo fu cercato dal Teramo, ma con eccessiva timidezza. Pochi giorni dopo, si accasò sul Tronto. Antoniazzi è cresciuto nel Teramo, vive a Teramo, tifa Teramo. Valore aggiunto.

A centrocampo, gli arrivi di Emanuel Casciano (46 presenze in D ed ex Primavera del Pescara) e dell’esperto Mauro Marconato impreziosiscono un reparto già forte con Carpani e Borgarello. Nel reparto offensivo, le conferme di Pavone e Njambé già rappresentano una buona garanzia di partenza, cui dovrà fare seguito qualche importante ed ulteriore acquisto. Diakité dietro la porta? Sembra proprio così.

Insomma, in casa biancorossa è tutto pronto per una stagione di vertice. Ancona e L’Aquila permettendo.

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