ARTRO' NO COVID / PER L'IGIENE DELLA FAMIGLIA ABBIAMO SCELTO "BIODERM"





BIODERM® è igiene e benessere per la pelle di tutta la famiglia

La linea Isodermica BIODERM® è una linea dermatologica studiata, sperimentata e costantemente migliorata nei Laboratori Farmoderm per garantire altissime performance dermatologiche.

I prodotti BIODERM® si trovano in farmacia o in vendita su www.farmoderm.shop e sono ideali per la detersione, la protezione e l’idratazione delle pelli delicate e sensibili di tutta la famiglia, a partire dai neonati.

Ma come nasce la linea BIODERM®

I Laboratori Farmodermatologici Farmoderm nascono alla fine degli anni ‘80 per volontà di un gruppo di professionisti specializzati in ricerca farmaceutica, medicina, pediatria, dermatologia, ginecologia e geriatria. L’unione delle varie competenze ci ha consentito di studiare, realizzare e produrre formulati altamente innovativi, anticipando spesso le normative di settore, in grado di dare specifiche soluzioni alle diverse problematiche dermatologiche.

I nostri formulati sono protetti da brevetti e sono il risultato dell’impegno e dell’innovazione di Farmoderm nella ricerca scientifica per il continuo miglioramento delle performance dermatologiche dei prodotti. L’esperienza e il know-how maturati in decenni di attività rendono i nostri prodotti dermocosmetici unici nel loro genere.

BIODERM® marchio sostenuto dai professionisti

I prodotti della famiglia BIODERM®, frutto della passione e dell’esperienza di Farmoderm, assistono quotidianamente più di 2.000 strutture per anziani e disabili, ospedali e cliniche che usano la nostra metodica per l’igiene e la prevenzione dermatologica.

Il corretto utilizzo dei prodotti è spiegato in modo semplice e completo nella Metodica Applicativa fornita a tutti gli Operatori Sanitari. La Metodica Applicativa BIODERM®, utilizzata e apprezzata anche dai Professionisti dell’Assistenza Domiciliare e dai Caregiver, assicura il massimo benessere dermatologico della persona, è pratica e sicura per gli operatori e contribuisce all’efficienza e qualità dei servizi offerti dalle strutture residenziali.

Focus prodotto: BIODERM® ALCOOL GEL IGIENIZZANTE MANI

L’igiene delle mani è fondamentale per la prevenzione delle infezioni

Lo sanno da sempre i professionisti della sanità che si devono detergere le mani fino a 100 volte per turno di lavoro. Circa il 25% di loro lamenta problemi cutanei legati all’uso di detergenti troppo aggressivi.

BIODERM® Alcool Gel è un gel igienizzante per le mani pratico, efficace ma anche “gentile”. Arricchito con aloe vera e miele è un vero e proprio trattamento per la pelle delle mani, così sensibile e delicata.

Il più utilizzato e amato dai professionisti è disponibile anche per tutta la famiglia in vari formati:

100 – 500 – 1000 ml