ADAMO / ESCLUSIVA, SGARBI RIVELA: “NON È WILLIAM MA WALTER IL CANDIDATO DEL CENTRODESTRA A ROSETO…”

Chiediamo scusa ai nostri lettori, perché abbiamo erroneamente indicato quale candidato sindaco per il Centrodestra a Roseto, il docente William Di Marco. Non è lui, il vero candidato lo ha ufficializzato in esclusiva su Rete 4 Vittorio Sgarbi che, nel commentare, la riuscita della coalizione nella scelta di un aspirante Sindaco, ha appunto parlato di un "ottimo candidato, ovvero Walter De Angelis". Dobbiamo confessare di non sapere chi sia, ma se Sgarbi dice che è un candidato ottimo, dobbiamo fidarci. Così, dopo aver investito della sua eredità erotica il sindaco di Giulianova (VEDI QUI), il Vittorione nazionale lancia la candidatura di Walter De Angelis. E il tutto, alla fine di quella che, aprendo l'incontro, il vicesegretario della Lega ha definito "una piovosa domenica di luglio", anche se era sabato...

ASCOLTA SGARBI