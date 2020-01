RAGNATELE ALLA MICHELESSI, L'ASSESSORE: «CONTATTO SUBITO LA DIRIGENZA SCOLASTICA»

In risposta alla segnalazione di un padre, che criticava le ragnatele della Michelessi e invitava l'assessore Marroni a controllare, ecco la risposta dell'assessore: «il servizio di pulizia non viene gestito dal Comune di Teramo, ma dalle scuole con appalti diretti, per questo non posso svolgere un'azione di controllo gestionale, ma posso e devo senza dubbio interagire immantinente con le Dirigenti scolastiche, sempre molto attente a questo tema, affinché ogni ambiente scolastico debba essere decoroso e accogliente».