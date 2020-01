E "DIVORZIO" FU: CRISTINA MARRONI LASCIA TERAMO 3.0 E FONDA IL GRUPPO DI "ITALIAVIVA"

Teramo 3,0 addio. "Divorzio politico" tra la vicesindaca di Teramo Cristina Marroni e il marito, Cristian Francia, ideologo e segretario di Teramo 3.0. La Marroni ha ufficializzato questa mattina la nascita del nuovo gruppo consiliare; Italia Viva, del quale fanno parte anche Giovanni Luzii, Osvaldo di Teodoro (già consiglieri di Teramo 3.0) e Flavio Bartolini del Pd. Una decisa svolta a sinistra, certo, ma soprattutto una definizione del ruolo e della posizione, visto che Teramo 3,0 aveva avuto, nei mesi, sempre posizioni dissonanti rispetto alla maggioranza della quale faceva parte. Era noto l'appoggio al candidato di Centrodestra alla Provincia e quello al candidato della Lega alla Regione, tutte scelte che avevano creato non pochi imbarazzi alla stessa vicesindaca. Anche su queste pagine, avevamo invocato spesso una sua presa di distanza, da ultimo in occasione delle pagelle, invitando la Marroni a chiudere col passato e scegliere una collocazione politica chiara. L'ha fatto, lasciando di fatto il marito a reggere un movimneto che non ha più rappresentanti in Consiglio e che, però, sembra si stia comodamente ricollocando nell'universo del multilevel gattiano. E sarebbe stata proprio questa nuova "vicinanza" a spingere la Marroni a prendere definitivamente le distanze dal marito, anche in vista di un rimpasto che l'avrebbe vista in una posizione di grande difficoltà. Adesso, nei fatti, la maggioranza si rinforza, il nuovo gruppo dovrà avere posizioni chiaramente di sinistra (sempre ammesso che il leader nazionale Matteo Renzi ancora lo sia...) e assumere posizioni magari anche critiche (Bartolini non è nuovo) ma comunque allineate alla rotta del Sindaco. Incuriosisce il cronista il destino di Giovanni Luzii... che fu asessore di Forza Italia, che non nasconde le simpatie di centrodestra... e che da oggi è renziano.