CERTASTAMPA ARRIVA IN CINA, RIPRESO IL NOSTRO ARTICOLO SULLA SOLIDARIETÀ DI SANDRA BUONGRAZIO

La Cina è più vicina di quanto si possa immaginare. Specie in questi giorni di grandi difficoltà, sono innumerevoli i gesti di solidarietà, come quelli dei quali abbiamo dato notizia ieri, raccontando dell’iniziativa che ha avviato la soprano teramana Sandra Buongrazio, riuscendo a portare a Teramo 1300 mascherine da donare al Comune e alla Charitas, grazie alla partecipazione di amiche imprenditrici cinesi. Il nostro articolo è stato ripreso in Cina da una testata locale e rilanciato, perché la solidarietà merita la giusta eco.