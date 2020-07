LE ITALIANE SI PREPARANO PER LA CHAMPIONS

Il mondo del calcio è fatto di grandi competizioni e la Champions League è senza dubbio la più importante a livello di club, non solo in Europa ma in tutto il pianeta. Dopo il sorteggio relativo agli accoppiamenti relativi alla Final Eight di Lisbona, che si giocherà dal 12 al 23 agosto, ci sono state una serie di reazioni da parte delle squadre interessate. Per quanto riguarda le rappresentanti italiane, ancora impegnate nella fase finale della Serie A Tim, si registrano stati d'animo diversi. Andiamo a vederli nel dettaglio.



L'Atalanta, la sorpresa



La squadra più sorprendente di quest'annata, l'Atalanta, si è già qualificata ai quarti di finale della competizione regina d'Europa alla sua prima partecipazione. Comunque vada, dunque, sarà un successo, staranno pensando i tifosi della Dea, i quali però a questo punto vogliono continuare a sognare. La compagine allenata da Giampiero Gasperini, capace di eliminare il molto più esperto Valencia agli ottavi di finale, avrà come grande rivale ai quarti il Paris Saint Germain, una squadra creata con l'obiettivo di vincere qualsiasi tipo di competizione. Con Neymar e Mbappé, testimonial della marca Nike, come principali fenomeni in campo, i parigini hanno il netto favore del pronostico in questo scontro, oltre ad essere grandi candidate alla vittoria finale secondo le scommesse sportive di Betway con una quota di 6,5 il 13 luglio. Sebbene arrivati a questo punto e con un formato che prevede solo scontri diretti tutto sia possibile, è chiaro che il livello medio tra le due rose è sicuramente diverso, visto che il PSG domina da anni in Ligue 1 ed è una delle squadre con più talento in Europa. Sarà tuttavia una sfida molto interessante per gli uomini di Gasperini, i quali vivono una stagione di rendimento altissimo e spiccano per la loro abilità e concretezza offensiva, che li rendono la seconda squadra per goal realizzati in tutto il continente dopo il Bayern Monaco.



La Juve aspetta il Lione



La grande dominatrice del campionato italiano degli ultimi otto anni, ossia la Juventus, deve invece ancora staccare il pass per la grande sfida di Lisbona. Questo perché deve ancora disputare il ritorno degli ottavi di finale contro il Lione in cui dovrà recuperare la sconfitta per 1-0 rimediata in Francia nel match d'andata, quando gli uomini di Maurizio Sarri si fecero sorprendere dai francesi, usciti vincitori con un goal di Lucas Tousart. Con ancora il campionato da chiudere in cima a tutte le rivali, i bianconeri punteranno ovviamente sulla stella Cristiano Ronaldo, il quale proverà nuovamente a rincorrere il sogno di vincere una Champions League con una terza squadra dopo aver sollevato questo prestigioso trofeo con il Manchester United e il Real Madrid. La sfida di ritorno prevista all'Allianz Stadium il prossimo 7 agosto vedrà dunque i bianconeri provare a rimontare il minimo svantaggio dell'andata: per farlo ci vorranno dedizione, concretezza e molto sacrificio, oltre a una grande dose di pazienza per riuscire a sfondare il probabile muro che i francesi metteranno davanti la propria porta per mantenere il risultato del Groupama Stadium e riuscire così a qualificarsi alla Final Eight.



Il Napoli sfida il Barcellona



Una sfida molto divertente e stimolante sarà invece quella che vedrà il Napoli affrontare il Barcellona al Camp Nou. Dopo il pareggio per 1-1 dell'andata al San Paolo, la squadra allenata da Gennaro Gattuso dovrà compiere un vero e proprio miracolo in Catalogna, in uno stadio dove difficilmente i blaugrana hanno perso punti o partite importanti. Dopo aver vinto la Coppa Italia battendo la Juventus, la squadra che ha ufficializzato il ritiro a Castel di Sangro a partire da quest'estate stessa si sta mettendo in forma per riuscire ad arrivare nel migliore dei modi alla sfida del Camp Nou prevista per il prossimo 8 agosto. Visto che un pareggio per 0-0 eliminerebbe gli azzurri, Lorenzo Insigne e compagnia saranno obbligati almeno a segnare una rete per poter sperare nel gran colpaccio e nella qualificazione storica ai quarti di finale di Champions. Sognare non costa niente, anche se il Barcellona sulla carta è molto più forte.

Le tre italiane ancora impegnate in Champions si preparano dunque per un caldissimo rush finale in un agosto che si preannuncia rovente.