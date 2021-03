LA RISPOSTA: ECCO COME SI LEGGE IL CONTATORE DEL RUZZO "A LANCETTE"

Con identica solerzia e puntalità, la Ruzzo Reti risponde anche alla sollecitazione di un altro nostro lettore, che lamenta problemi per la lettura del contatore, fornendo le indicazioni dal caso. Trattandosi di una persona anziana ed essendo i numeri un po' piccoli, la speranza è che si possa arrivare comunque al più presto alla sostituzione con uno più moderno. Comuqnue, se abbiamo ben compreso le indicazioni, la lettira attuale è 999 metri cubi.