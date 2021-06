VIDEO / NUOVO OSPEDALE, SULLE “RIVELAZIONI” DI DI GIANVITTORIO SCOPPIA IN CONSIGLIO UN CASO POLITICO

Ha creato agitazione in Consiglio Comunale, l’intervista di Tony Di Gianvittorio (GUARDALA QUI) sul nuovo ospedale e il destino del Mazzini. Fracassa ha chiesto un consiglio straordinario, con Marsilio e i vertici Asl, proprio a seguito dell’intervista del consigliere leghista. Il Sindaco D’Alberto ha risposto (ASCOLTALO QUI) anche innescando una nuova polemica politica su quella che ha definito, di fatto, una “passerella” a Giulianova, per la presentazione della nuova organizzazione ospedaliera. Intanto, sarebbe stato contattato l’assessore Quaresimale, per avere delucidazioni sulle rivelazioni di Di Gianvittorio, mentre il presidente della Provincia Diego Di Bonaventura ha detto che entro 48 ore convocherà i sindaci per parlare di rete ospedaliera e nuovo ospedale di Teramo …comunque di Sanita