Intrattenimento a confronto: digitale vs tradizionale



L’uso del digitale è in crescita, nella P.A. e non solo: anche le proposte dell’intrattenimento contemplano l’uso delle nuove tecnologie, in costante aggiornamento e innovazione.Negli ultimi anni l’esperienza di gioco ha registrato un’evoluzione significativa, trovando orizzonti fino a non molto tempo fa inaspettati e sconosciuti, che si sono sviluppati parallelamente alle sale tradizionali.Le piattaforme online sono apprezzate soprattutto per via della componente hi-tech e la possibilità di utilizzo in qualsiasi momento lo si desideri, avendo a disposizione device quali pc, smartphone o tablet. Una delle ultime frontiere dell'intrattenimento digitale lo si è visto nel gioco online, un tempo i giocatori erano obbligati a doversi presentare fisicamente in una sala da gioco per poter vivere a pieno l’esperienza, ma ad oggi tantissimi siti del settore offrono il live casino, che ha avvicinato l'esperienza di gioco a quella delle sale da gioco tradizionali.

I due mondi, quindi, non sono poi così distanti l’uno dall’altro: presentano differenze e punti in comune. Oggi vi raccontiamo qualcosa di più, mettendoli a confronto.



Pro e contro delle sale tradizionali



Come riportato dall’ANSA, le sale giochi hanno vissuto un vero e proprio boom di gradimento tra gli anni Novanta del Novecento e l’inizio degli anni Duemila, complice l’introduzione di tecnologie all’avanguardia.

Tra i giochi più apprezzati dagli utenti ci sono le slot machine, la cui popolarità è frutto da un lato della semplicità del meccanismo, tipica delle versioni classiche a tema frutta come di quelle che denotano altre tematiche. A confronto con i giochi di carte, la dinamica è decisamente più intuitiva e richiede meno attenzione alla strategia.

Le sale da gioco sono inoltre particolarmente apprezzate perché si avvalgono una fruizione in presenza, basata su un’esperienza sensoriale che interessa non solo la vista, ma il tatto, l’udito e l’olfatto: aspetti che il digitale non riesce a replicare ancora pienamente.

Introdotte a partire dagli anni Trenta del Novecento, la loro diffusione si è consolidata nel tempo, non solo in Italia ma su scala internazionale: se c’è uno Stato in cui la loro fruizione è particolarmente degna di nota è il Giappone, che però è anche quello che ha visto la maggiore ascesa delle soluzioni digitali dedicate all’intrattenimento.



L’innovazione dell’intrattenimento digitale



Negli stessi anni in cui le sale tradizionali conoscevano il loro massimo sviluppo, hanno iniziato a diffondersi le innovazioni dell’intrattenimento digitale, che interessano in special modo il gaming.

Stando ai dati riportati sempre dall’ANSA, nel solo 2019 in Italia la spesa per i videogiochi ha generato un fatturato di circa 1,7 miliardi di euro. Di questi, 1,3 miliardi hanno interessato il commercio di software e 426 milioni sono stati invece investiti in componenti hardware.

Il gioco più di successo risultano sempre le slot machine, che come abbiamo visto sono parimenti diffuse all’interno delle sale tradizionali.

Se nelle sale da gioco l’esperienza è più di natura sensoriale, l’uso delle piattaforme digitali permette di accedere a una UX più introspettiva e ragionata nonché più veloce, con la gestione dei tempi ottimizzata e senza che subentrino momenti di attesa.

Le soluzioni live rappresentano una via di mezzo tra le due modalità, avendo elementi di carattere sia introspettivo che esperienziale, a fronte di una dinamica che appare più realistica, complice l’impiego di una tecnologia maggiormente sofisticata.



L’importanza della sicurezza



Che si parli di intrattenimento digitale o sale in presenza c’è un aspetto comune che andrebbe tenuto presente: la sicurezza. Entrambe le opzioni sono sotto vigilanza e approvazione dell’ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), l’ente accreditato in Italia per la tutela di un gioco responsabile, sicuro e consapevole.

Per i fruitori di tutti i servizi di intrattenimento, onde evitare situazioni che possono diventare anche molto spiacevoli, si rivela essenziale avvalersi dei soli canali approvati dall’ADM, in quanto gli unici reputati affidabili.