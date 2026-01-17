SP 3, SCONTRO SUGLI AUTOVELOX: LA PROVINCIA ANNUNCIA APPELLO CONTRO LE SENTENZE

In merito al comunicato diffuso dal consigliere comunale di Teramo Luca Corona, dal sindaco di Campli Federico Agostinelli e dal consigliere provinciale Pietro Adriani, la Provincia di Teramo interviene con una nota indirizzata agli organi di informazione per chiarire la propria posizione sulla vicenda dell’autovelox installato lungo la Strada provinciale 3. LEGGI QUI

Nel documento viene innanzitutto precisato che l’Ente provinciale proporrà appello contro tutte le sentenze sfavorevoli, alla luce dei provvedimenti adottati dal Governo, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Avvocatura dello Stato. Tali atti – si legge – equiparano l’omologazione, per la quale allo stato attuale non esiste una procedura specifica, all’autorizzazione dei dispositivi di rilevazione della velocità.

La Provincia evidenzia inoltre che, nelle ultime settimane, a seguito del censimento del Ministero dei Trasporti che ha autorizzato gli autovelox in uso alla Provincia di Teramo, sono state emesse anche sentenze sfavorevoli ai cittadini ricorrenti, proprio in virtù di questo quadro giuridico. Per tali ragioni, viene ribadito, l’Ente procederà con gli appelli.

Sul fronte dei limiti di velocità, la nota chiarisce che lungo la Provinciale 3 questi sarebbero stati “ampiamente comunicati e segnalati” nel rispetto di tutte le procedure previste dal Codice della Strada e attraverso i canali istituzionali. In particolare, nella galleria Piancarani il limite resta fissato a 70 km/h, mentre sul resto della Sp 3 è stato ripristinato il limite di 90 km/h.

Infine, in merito al posizionamento dell’autovelox, la Provincia richiama le dichiarazioni del comandante della Polizia provinciale Pasquale Vittorini, secondo cui l’installazione è sempre avvenuta nel rispetto dei decreti prefettizi. Il precedente posizionamento, risalente alla passata amministrazione, prevedeva il dispositivo su entrambi i lati della carreggiata; il nuovo decreto di settembre 2025, invece, ne stabilisce l’installazione su un solo lato, in direzione Teramo–Campli. “In questi casi – sottolinea Vittorini – non esiste alcuna discrezionalità né da parte dell’Ente né della Polizia provinciale”.

La Provincia ribadisce quindi la correttezza dell’operato amministrativo e tecnico, confermando l’intenzione di difendere le proprie scelte nelle sedi giudiziarie competenti.