VIDEO- ECCO LE PROVE SULLO STATO DELLE GALLERIE DEL GRAN SASSO, DE SANCTIS ACCUSA: «LA SITUAZIONE E' DAVVERO GRAVE, ACQUA COMPRESA»

Gallerie del Gran Sasso: le frasi shock di Strada dei Parchi sul rischio crollo della volta con isolamento di due province e il blocco della via di fuga dei laboratori.

Dato strutturale preoccupante: a dirlo Strada dei Parchi nei suoi documenti.

Ecco le foto e le relazioni secondo quanto denunciato oggi in conferenza stampa a Pescara da Forum H20, relazioni inequivocabili presentate dal concessionario che parla di situazione "generalizzata".

Non adeguate ai requisiti del D.lgs. 264/2006: i perché nelle carte della Commissione Gallerie del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Aspetti ambientali ignorati nelle carte nonostante sia un aspetto centrale nel D.lgs.264/2006.

Dal 2006 al 30/04/2019 tredici anni per non arrivare al risultato da parte di gestore e strutture statali di controllo.

Le procure e gli enti accertino le responsabilità per i ritardi. Si va, impreparati, verso costosissimi lavori faraonici.

