COVID / CAMBIANO LE PRENOTAZIONI PER LE VACCINAZIONI, NEL NUOVO HUB SI PUNTA A 3MILA VACCINI AL GIORNO

Anche in vista della nascoita de nuovo HUB UNIVERSITARIO siamo pronti a passare da una campagna vaccinale a chiamata a quella a domanda: chi si prenoterà che saprà il giorno e l’ora e potrà scegliere tra le cinque sedi (tutte a non più di un'ora di auto) in modo da arrivare tranquillamente. Sono 14 mila i fragili vaccinati e ne restano 19 mila ancora, intanto grazie ai sindaci gli over 80 conclusi. Saranno organizzati eventi culturali, che accompagneranno la campagna vaccinale. Tra le iniziative, uno spin off di radio frequenza, nascerà con la scuola infermieri una radio per la comunicazione vaccinale, frutto di una collaborazione tra Asl e unite.