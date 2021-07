FOTO/ IL CAMPETTO DI VILLA MOSCA "RIMESSO A NUOVO" DAI RAGAZZI E GENITORI DEL QUARTIERE. DOMANI SARANNO MONTATE LE RETI NUOVE

Se il campetto di Villa Mosca è ancora in piedi È SOLO ED ESCLUSIVAMENTE grazie alla buona volontà di tutti i ragazzi del quartiere e grazie alla bontà dei propri genitori.

"Le foto documentano cosa stiamo facendo quest'anno al campo per rimetterlo in piedi come ogni estate... Le reti della recinzione del campo erano inguardabili e grazie a noi ragazzi del quartiere (A SPESE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE NOSTRE) abbiamo comprato le reti, quest'oggi abbiamo smontato le vecchie e venerdì monteremo le nuove. Abbiamo ripulito il campo internamente ed esternamente dato che la Team passa una volta all'anno se tutto va bene e abbiamo anche tagliato l'erba come ogni anno dato che viene tagliata anch'essa una volta all'anno. Riverniceremo le linee del campo che si sono sbiadite nel tempo; in più il Comune un mese fa circa, è venuto per cambiare il rubinetto della fontanella montandone uno già usato e usurato tanto che dopo 2 giorni si è rotto come normale che sia e NOI del quartiere abbiamo provveduto a rimuoverlo e rimetterlo nuovamente". E' questo lo sfogo del "popolo" dei ragazzi, giovani e meno giovani del quartiere che hanno ereditato e custodiscono con amore il loro campetto.

"Sono state elencate solo alcune cose di quelle che abbiamo sempre fatto in silenzio perché non dobbiamo vantarci agli occhi di nessuno!

Ma non possiamo non rispondere e reagire a certi articoli su Villa Mosca e sul campetto di Villa Mosca che noi abbiamo sempre trattato, trattiamo e tratteremo sempre con grande rispetto come fosse patrimonio mondiale dell'Unesco.

L'assessore Di Bonaventura che nel vostro articolo ( LEGGI QUI ) commenta chiedendo rispetto da parte del quartiere nei confronti del campetto, si dovrebbe solo vergognare... sono 15 anni che frequento il campetto e non ho mai visto nessuno dal comune a fare manutenzione! VERGOGNA!

Questo campetto è ancora in piedi solo ed esclusivamente grazie ai Villamoschesi!

Lasciateci nell'ombra come avete sempre fatto, noi reagiremo e sosterremo il campetto di Villa Mosca come da 20 anni a questa parte!", scrivono.

E noi ringraziamo perchè cosi si custodisce un bene pubblico, ben utilizzato e mai trascurato. Un esempio per altri quartieri che attendono l'assistenza di un Comune che spesso e volentieri non arriva e non riesce a compensare neppure più le piccole problematiche quotidiane.