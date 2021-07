CASO ANAC, IL PRESIDENTE DELLA TEAM RICORRE AL TAR CONTRO IL GARANTE

E mentre infuria la polemica politica sul caso Anac/Ranalli, con l'accertata inconferibilità del'incarico da parte dell'Anac, che ha di fatto "decapitato" la TeAm considerando non valida la nomina del presidente, dopo le rivelazioni di certastampa (LEGGI QUI) e si rincorrono le prese di posizione politiche, come quella di Franco Fracassa di Futuro In (GUARDA QUI) e di Mario Cozzi di Forza Italia (GUARDA QUI), si apprende che lo stesso presidente Ranalli ha presentato ricorso al Tar Lazio contro la decisione dell'Anac.