"CADUTO" IL CDA DELLA TEAM, SI DIMETTONO TUTTI, OGGI L'ASSEMBLEA

Era un atto previsto, quello delle dimissioni dei rappresentanti del Comune, Elda Forcella, e del rappresentante del socio privato, ovvero lo stesso amministratore deelegato Gavioli, dal consiglio di amministrazione della TeAm. E' successo ieri, provocando di fatto le dimissioni del presidente Ranalli, sul quale come è noto pende sempre il giudizio di inconferibilità dell'Anac (con relativo ricorso al Tar dello stesso Ranalli). Oggi, sarà l'assemblea della Teramo Ambiente a prendere atto della "caduta" del Cda e a nominare una "reggenza", affoidando la gestione al collegio sindacale, in attesa del bando per la formazione della nuova governance.