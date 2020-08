I CARABINIERI "SCRIVONO" ALLA PROCURA SULLA MANCATA CHIUSURA DELLA DISCOTECA IL GATTOPARDO

Sarà inoltrato dai carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica alla Procura di Teramo un dettagliato rapporto sul fatto che sabato sera la discoteca Il Gattopardo ha tenuto aperto il locale nonostante l'ordinanza comunale di chiusura. A nulla sarebbero valse le repliche fatte arrivare dall'avvocato del gestore (LEGGI QUI) che parlava di "non aver ricevuto alcuna notifica di alcun provvedimento dal valore legale". Il Comune ma anche i carabinieri fanno sapere che la notifica ci sarebbe stata all'indirizzo della società che gestisce il locale e quindi dovevano attenersi al provvedimento. Dunque ora si attende di capire come agirà la Procura mentre il Comune si è rivolto al Prefetto e va avanti per la sua strada dopo il post durissimo su facebook del sindaco Casciotti pubblicato all'indomani dell'evento che ha visto esibirsi con il tutto esaurito Elettra Lamborghini (nella foto).