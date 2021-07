IL SINDACO COSTANTINI CONTESTATO PER IL PASSAGGIO ALLA LEGA, SCATTANO 10 DENUNCE

Passaggio del sindaco di Giulianova alla Lega con conferenza stampa. Era il 20 febbraio (LEGGI QUI) e ci furono dei giovani che contestarano il passaggio. A conclusione delle indagini, la polizia avrebbe denunciato una decina di giovani che presero parte alla manifestazione in via Guicciardini, dove si trova la sala conferenze dell'Hotel Cristallo. A renderlo noto gli stessi giovani del Campetto occupato che sui social hanno scritto: ««In questi giorni scrivono sulla loro pagina - molte persone sono raggiunte e contattate dalle forze dell'ordine per notificare denunce per aver contestato la conferenza stampa del sindaco in cui annunciava in pompa magna il suo passaggio alla Lega. Denunce che si vanno a sommare alle condanne, ai decreti penali e tutti i procedimenti in corso, per l'opposizione reale che abbiamo portato avanti contro le politiche reazionarie e autoritarie».

I reati ipotizzati nelle denunce sono quelle di manifestazione non autorizzata e resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.