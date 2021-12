ARRESTATO IL CONDUCENTE DELLA BMW PIRATA, E' UN RAGAZZO DI 20 ANNI

E' stato arrestato il conducente della BMW che ieri sera ha salato un controllo di Polizia e si è data alla fuga per le vie di teramo (LEGGI QUI ). Si tratta di un 20enne di Teramo, M.K. L'auto era stata notata in Piazza Garibaldi un’autovettura,nell’attraversare la rotatoria a forte velocità, con manovre pericolose per la sicurezza stradale e i pedoni. Gli Agenti, pertanto, tentavano di procedere al controllo del veicolo ma, la persona che era alla guida non rispettava l’ALT che ere stato impostogli dagli operatori e si dava alla fuga imboccando Viale Crucioli sempre ad elevata velocità mettendo gravemente a repentaglio le persone ed i veicoli che transitavano in quel momento. Infatti, si scontrava contro un autobus di linea dell’Azienda TUA con a bordo alcuni passeggeri danneggiandolo. Nonostante ciò non interrompeva la sua corsa dirigendosi verso la SS 81 in direzione di Villa Vomano affrontando a folle velocità i tornanti esistenti tanto da procurare un grave incidente nei pressi della zona Sardinara con altri due veicoli uno dei quali veniva scaraventato fuori dalla sede stradale. Nell'incidente rimanevano ferite sei persone tra cui lo stesso conducente della Bmw, che veniva portato in ospedale dove, in considerazione delle sue condotte particolarmente pericolose per le persone e per la circolazione stradale, dopo aver avvisato il P.M. di turno dr.ssa Laura Colica veniva tratto in arresto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale ed altro e posto agli arresti domiciliari. Nell’udienza direttissima odierna al giovane è stato posto l’obbligo di firma alla P.G.