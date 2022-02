LA LETTERA / “CARO ASSESSORE, A PROPOSITO DELLE SCARPATA DI VIA FLAJANI”…



Ci scrive l’affezionato lettore Domenico Crocetti, in merito al nostro articolo di ieri (leggilo qui).

“Nell'intervista, l'assessore Valdo Di Bonaventura dichiara che non tutta la scarpata di Via Flajani è stata ripulita perché non è di proprietà del Comune”.

Crocetti, che vive nella zona, invita il Comune a chiedere all’Ater di provvedere alla manutenzione della scarpata, visto che si tratta proprio di una proprietà dell’ex Iacp. E non solo della scarpata, ma anche “degli "orti" retrostanti ai disabitati alloggi ex IACP delle casette basse di Via Piave”.

E a proposito di quelli, Crocetti scrive “Leggo su Certastampa che ne saranno messi in vendita 12. Qui i conti - mi sia consentito - non tornano poiché quelli di proprietà dell'Ater ne sono 16, mentre quelli riscattati (tra cui l'alloggio del sottoscritto) ne sono 12. A meno che non si sia deciso di demolire l'ultima palazzina (la più degradata di tutte) di totale proprietà dell'ATER e di realizzarvi, magari, un bel giardino. Il che, in un quartiere gravemente deficitario di spazi verdi, sarebbe sicuramente cosa buona e giusta”.