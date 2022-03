VIDEO/ I LADRI COLPISCONO ANCORA A VILLA MOSCA, NOTTE INSONNE PER I RESIDENTI E LUCI ACCESE PER PAURA

E' stata una notte passata per lo più...in "bianco" quella scorsa per i residenti di Villa Mosca bassa, soprattutto, ma anche per coloro che vivono nella parte alta. La banda di ladri che da mesi sta seminando il terrore nel quartiere non viene ancora identificata dalle forze dell'ordine e a quanto pare, il Prefetto (che organizza nello stesso giorno un incontro sulla sicurezza della costa senza farlo sapere alla stampa...sarà il nuovo corso del Palazzo di Governo?, ci piacerebbe tanto saperlo...) non tiene abbastanza conto della situazione. Forse l'onorevole Zennaro sempre sensibile al problema sicurezza potrebbe fare qualcosa?

I cittadini tornano a chiedere risposte: vogliono oltre ad una maggiore illuminazione (promessa dal Comune), anche telecamere (su questo fronte non vi è alcuna risposta) ed ora anche poliziotti in borghese (e tanti) che risolvano il problema sicurezza, perchè oramai non si sta sicuri neppure nelle proprie abitazione a causa dei ladri acrobati che si arrampicano per entrare , a qualsiasi ora, nelle case di questo quartiere.

In via Coppa Zuccari, dove ieri sera poco prima delle 20, c'è stato un ennesimo tentativo di furto, le pattuglie (due) attraversavano la zona a passo d'uomo...ma i ladri erano già fuggiti per le campagne e di loro si sono perse da subito le tracce.

A Villa Mosca si dorme con le luci accese: dentro e fuori casa. Sempre ieri sera, un cittadino ha trovato la persiana forzata in via Illuminati ma forse, qualche rumore, ha distratto i ladri che sono fuggiti anche in questo caso.

I cittadini denunciano ma nessuno risolve da mesi. Che fare?

