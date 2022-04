CROGNALETO / CHIARA CECI: «RINGRAZIO CHI HA PENSATO A ME, MA NON MI CANDIDO A SINDACO»

A poche ore dalle nostre indiscrezioni su una possibile lista per Crognaleto, guidata da Chiara Ceci (leggi qui l'articolo) arriva una secca smentita da parte della stessa Ceci: «Smentisco categoricamente una mia canditura a Sindaco, precisando inoltre che non c’è stata da parte mia alcuna partecipazione a tavoli o discussioni finalizzate alla costituzione di una fantomatica lista». Poi, però, la dottoressa Ceci, conferma indirettamente il fatto che qualcuno abbia pensato ad un'ipotesi di sua candidatura: «Ringrazio comunque chi ha pensato al mio nome per ricoprire quest incarico ma non sono minimamente interessata». Per finire, un augurio: «Faccio un grande in bocca al lupo al candidato Orlando Persia, al momento unico reale candidato alla carica da Sindaco per il comune di Crognaleto».