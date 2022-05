I LETTORI CI... RISCRIVONO : «GRAZIE A CERTASTAMPA E ALL'ASSESSORE DI BONAVENTURA SI COMINCIA A COMBATTERE CONTRO LA JUNGLA»

Grazie a certastampa, che ha raccolto la mia segnalazione e graize all'assessore Di Bonaventura, che mi ha chiamato e, in meno di una settimana, ha iniziato ad affrontare il problema. E' soddisfatto, il nostro lettore di Colleatterrato, che ci aveva segnalato (LEGGI QUI) il problema della Jungla con la quale conviva da anni, in una traversa di via Don Primo Mazzolari. Il lettore, Genuino Fasciocco, ha voluto sottolineare la celerità dell'assessore nell'interessarsi: «Quando c'è da criticare, dobbiamo criticare, ma quando c'è da segnalare una buona attività, è giusto che il cittadino lo faccia», commenta Fasciocco.