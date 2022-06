IL SENZATETTO DI VIA OBERDAN, L'ASSESSORE RISPONDE: «DIAMO TUTTO L'AIUTO POSSIBILE, MA QUELLA DI VIVERE IN QUEL MODO E' UNA SUA SCELTA E DOBBIAMO RISPETTARLA»

«Abbiamo fatto di tutto per aiutarlo... ma non vuole». Ha raccolto subito la nostra segnalazione, relativa all'uomovo che vive in via Oberdan (LEGGI QUI) l'assessore Ilaria De Sanctis, spiegandoci quale sia la situazione di quel senzatetto. «Noi possiamo, vogliamo e dobbiamo aiutare le persone in difficoltà - dettaglia l'assessore - ma non possiamo imporre l'aiuto, quel signore vuole vivere così, riceve i pasti e ogni forma di aiuto possibile, ma non vuole una casa né una sistemazione per la notte, e noi, una volta accertate le condizioni di salute, se si tratta di una libera scelta, è una scelta che dobbiamo rispettare». Non è un caso isolato: «No, sono una quarantina i senzatetto che vivono nel Comune di Teramo, hanno storie alle spalle tutte diverse e condizioni tra loro diversissime - continua l'assessore - noi ci facciamo carico di tutti, ma sempre rispettandoli, anche nelle loro scelte...»