MUORE SUL CORNO PICCOLO, CADENDO DURANTE L’ARRAMPICATA

Avrebbe perso la vita, cadendo nella zona del Corno Piccolo, un giovane uomo di Roma che stava effettuando un’escursione in quota. Era in cordata con un compagno, quando avrebbe perso l’equilibrio volando nel vuoto per molto metri

Dell’incidente, in questo momento, si sa ancora pochissimo, le squadre del soccorso alpino stanno operando, così come i Carabinieri di Pietracamela.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO