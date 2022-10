IL COMUNE RIFA' VICO DEL NARDO, A NOVEMBRE IL VIA AI LAVORI

La nostra provocazione (VEDI QUI) ha avuto successo. L'assessore Valdo Di Bonaventura annuncia infatti l'avvio dei lavori in Vico del Nardo, la disastrata strada teramana, che sarà completamete rifatta. In particolare, si seguirà la pavimentazione a sampietrini nell'area principale della strada mentre nei parcheggi laterali, divisi da un cordolo, si lascerà l'asfalto, perché la sosta delle auto sarebbe eccessivamente usurante. I lavori, che saranno sostenuti da 2ì Rete Gas per metà della spesa e dal Comune per l'altra metà, dovrebbero iniziare nella prima metà di novembre. I residenti, con l'occasione, chiedono anche la sistemazione di un dosso rallentante, per evitare il passaggio delle auto ad alta velocità, come avviene adesso.