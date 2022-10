CORONA: «IN PIAZZA SANT'ANNA C'E' SOLO UNA TELECAMERA,HA RAGIONE DON ANTONIO... NESSUN CONTROLLO...»

«Ha ragione don Antonio Ginaldi, ha perfettamente ragione… piazza Sant’Anna è abbandonata e senza controlli». A riprendere la nostra intervista sul nuovo, ennesimo atto vandalico ai danni dell’antica cattedrale di Sant’Anna, è il consigliere comunale di Oltre, Luca Corona: «Il parroco dice tutte cose vere, solo una volta fa un errore, quando dice che con le telecamere si potrà cercare di capire chi sia l’autore dell’atto vandalico, perché in piazza Sant’Anna c’è solo una telecamera… una soltanto, puntata sul cancello che ha dovuto sistemare l’assessore Di Bonaventura, per evitare che dietro gli scavi si nascondessero ragazzi per drogarsi o vandalizzare gli stessi scavi…». Nessuna telecamera dunque, in una piazza che da tempo raccoglie segnalazioni da parte dei residenti, stanchi di vivere assediati da un’orda di minorenni scatenati. «Dovrei considerare questa una mia vittoria politica, viste le decine di segnalazioni sulla videosorveglianza che ho fatto negli anni - conclude Corona - invece la considero una sconfitta di tutta la città e in particolare di questa maggioranza, che ha totalmente abbandonato un luogo così bello e importante». Intanto, c’è chi - visti i precedenti - nella certezza che il Comune non risolverà, propone di mettere… una cancellata intorno alla chiesa e una fila di quei paletti bianchi e rossi che stanno mettendo ovunque. Che non servono a niente… ma almeno fanno colore