TEAM E COMUNE SISTEMANO I BAGNI DEL CIMITERO URBANO IN VISTA DELLA CONFERENZA STAMPA DI DOMANI. MANCA INTANTO LA LUCE NEI PADIGLIONI GIALLI

Come nelle previsioni di certastampa, il Comune e la Team con l'arrivo della ricorrenza dei defunti e in vista della conferenza stampa (convocata dal Sindaco e dalla Te.am per domattina) hanno provveduto a ridare il giusto decoro ai bagni del cimitero urbano di Cartecchio. Tutto questo dopo il nostro articolo di denuncia ( e i voleva proprio un articolo?) i due enti si sono attivati. Bene per gli utenti. Male per team e Comune che hanno sempre bisogno di un pungolo per fare un qualcosa di neccessario.

ECCO COME ERANO RIDOTTI QUALCHE SETTIMANA FA

E allora ne approfittiamo per chiedere come mai in uno dei padiglioni anni sessanta di recente riaperti dopo la messa in sicurezza ancora non viene ripristinata l'illuminazione nei loculi. Perchè?