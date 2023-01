CASO "DINO BESSO", ALLENAMENTO ANTICIPATO ALLE 15. INTANTO IL PRESIDENTE RASTELLI PAGA IL CSI

Spunta il CRO del bonifico eseguito direttamente dal presidente della SSD Città di Teramo, Eddy Rastelli, sull'iban del CSI Teramo: importo pagato pari a 3460 euro per l'utilizzo degli impianti sportivi D. Besso e G. Malatesta nel periodo che va da settembre 2022 a febbraio 2023. Bonifico di cui non c'era traccia fino a poche ore fa, con Rastelli che, sentito da Certastampa.it, riferisce di aver ricevuto una mail dal Csi lo scorso 5 gennaio con il riepilogo dell'importo dovuto e con l'indicazione del 10 gennaio come scadenza per procedere al pagamento. Campo utilizzato appunto da settembre e per pagare il quale, anche stamattina, il presidente del Città di Teramo continuava a dire di essere in attesa di una fattura da parte del Csi mai arrivata. E non sarebbe mai arrivata visto che il CSI, per la tipologia di soggetto, non è tenuto ad emettere alcuna fattura. Per ritirare la ricevuta del pagamento da 3480 euro, quindi, il Città di Teramo può presentarsi alla palestra Molinari, negli orari e nei giorni indicati in quella mail di sei giorni fa.

Intanto, la luce per ora non è tornata al Dino Besso. L'allenamento di oggi del Città di Teramo è stato anticipato alle ore 15, con i dovuti accordi presi con la "femminile". Domani niente Besso, allenamento all'Acquaviva...La speranza è che il problema si risolva per l'allenamento di venerdì 13 gennaio. E non manca chi fa notare: "La luce mancava già da due giorni ma nessuno aveva avvisato..."

