FOTO/ I LETTORI CI SCRIVONO/ ECO ISOLE CHE NON SMALTISCONO NULLA, I RESIDENTI DI VALLE SAN GIOVANNI TORNANO A DENUNCIARE LO SCEMPIO

E' il giorno delle proteste quelle che i cittadini paganti la Tia rivolgono oggi a certastampa per denunciare come le ecodiscariche costate 25 mila euro cadauna piu'o meno, non sono utili alla raccolta della differenziata e che il progetto dovrebbe essere virato al più presto. Dopo la denuncia dei cittadini di Villa Vomano (VEDI QUI), oggi protestano di nuovo i residenti di Valle San Giovanni per l'inciviltà che continua a regnare sovrana davanti alla struttura. Non sarà forse il caso di istituire un servizio dedicato alla raccolta secondaria-oscena davanti alle eco isole?