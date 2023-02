FOTO- VIDEO / IL CONSIGLIO PROVINCIALE VARA LA NUOVA GIUNTA CON LE DELEGHE ANNUNCIATE DA CERTASTAMPA, NON SONO MANCATE LE FRECCIATINE ALLA POLITICA PERDENTE

Tutto come nelle previsioni di certastampa (leggi qui). Il presidente della Provincia Camillo D'Angelo davanti ad un'affollata platea vista poche volte in via Milli, piena di politici: di destra di sinistra e di qualche ex presidente come Renzo Di Sabatino, nel rispetto di una coesione ventilata più volte da D'Angelo e da alcuni consiglieri delegati (come Scarpantonio e Lattanzi) ha visto durante l'insediamento di oggi qualche battibecco alla politica perdente (Gatti, Sottanelli, Mariani, Pd) da parte di Costantini al quale gli ha fatto eco il buon Scapantonio ottimamente delegato da D'Angelo e qualche stoccatina l'ha lanciata anche Pavone all'indirizzo di Scarpantonio, in replica.

Insomma tutto bene per la "prima" senza dimenticare il recentissimo passato, quello di due settimane fa.

ASCOLTA QUI D'ANGELO

ASCOLTA QUI SCARPANTONIO E PAVONE

Foto di: Lucrezia Di Filippo