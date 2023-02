VIDEO/ SENTENZA RUZZO, COGNITTI: "LA CGIL TRIONFA A SPROPOSITO. BASTA DIFFAMARE". SBLOCCATO IL PRIMO CONCORSO PUBBLICO PER TRE TECNICI

"Qui al Ruzzo lavorano persone perbene, sono stufa che se ne parli puntualmente come dei raccomandati. Se la Cgil ritiene che la Ruzzo sia una riserva di caccia della Politica non solo è qualcosa di grave ai limiti della diffamazione ma dovrebbe preoccuparsi di denunciare quanto rilevi di anomalo o illegale". La presidente della Ruzzo Reti, Alessia Cognitti, replica alla CGIL e commenta la sentenza del giudice del lavoro che condanna la società a risarcire un ex operaio interinale (LEGGI IL NOSTRO ARTICOLO): "Cosa ci sarebbe di tanto trionfalistico per la Cgil in questa sentenza? Ricordo a me stessa che c'è proprio la firma della Cgil in calce a quegli accordi in deroga che il giudice ha dichiarato nulli con una sentenza che io stesso ho notificato alle rsu e al dottor Dozzi, comunicando anche loro che l'Ersi ci ha finalmente autorizzato a fare i primi concorsi (si parte a breve con quello per l'assunzione a tempo determinato di tre tecnici, ndr)", prosegue la Cognitti. La quale evidenzia "le gravi conseguenze possibili che lascia intendere la stessa decisione del giudice, ossia il mancato rinnovo per gli oltre 100 interinali oggi in forze in casa Ruzzo"

ASCOLTA QUI L'INTERVISTA ALLA COGNITTI